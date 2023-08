BARLETTA - La Guardia di Finanza di Barletta ha portato alla luce una frode fiscale dal valore di 21 milioni di euro, di cui 5 milioni relativi all'Iva non versata, commessa da 18 individui. L'operazione ha svelato un intricato schema di evasione fiscale che coinvolgeva diverse persone e attività commerciali nella zona.Gli evasori hanno commesso il reato omettendo di presentare la dichiarazione dei redditi e l'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, hanno operato con l'impiego di lavoratori irregolari presso gli esercizi commerciali, aggravando così le violazioni riscontrate. L'azione di frode fiscale è venuta alla luce grazie alla diligente indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Barletta.Le attività coinvolte erano operanti nel settore commerciale e imprenditoriale, ma hanno omesso di adempiere alle obbligazioni fiscali previste dalla normativa tributaria. Tale omissione ha portato a un danno erariale di notevoli dimensioni, stimato in 21 milioni di euro, che avrebbe potuto contribuire alle casse dello Stato e al finanziamento di servizi pubblici essenziali.I titolari delle attività commerciali coinvolte sono stati denunciati alla Procura di Trani per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali prescritte dalla legge. L'indagine della Guardia di Finanza ha consentito di identificare le persone responsabili della frode e di avviare l'iter legale per far luce sulla vicenda.Inoltre, in seguito alle violazioni riscontrate, i titolari delle imprese coinvolte sono stati segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Questo passo è stato intrapreso al fine di garantire la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori impiegati presso le attività coinvolte nella frode.L'operazione della Guardia di Finanza di Barletta sottolinea l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare la frode fiscale e nell'assicurare il rispetto delle norme tributarie. La scoperta di questa evasione di dimensioni significative dimostra l'importanza di vigilare sul rispetto delle leggi fiscali e di perseguire coloro che cercano di eludere i propri obblighi finanziari nei confronti dello Stato.