BARI - Ieri, 7 agosto, un convoglio delle Ferrovie del Sud Est (FSE) ha vissuto momenti di paura a causa di un principio di incendio che si è verificato nel tratto tra Mungivacca e Valenzano. Il treno, partito da Bari alle 13.21 e diretto a Putignano, è stato interessato da un episodio che ha creato preoccupazione tra i passeggeri a bordo.Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo del personale delle Ferrovie del Sud Est, il principio di incendio è stato prontamente spento, evitando conseguenze gravi. Nonostante l'episodio, i passeggeri a bordo del convoglio hanno avuto un momento di apprensione, ma l'efficacia dell'operato del personale presente a bordo ha contribuito a ristabilire la tranquillità.A causa di questo disservizio, alcuni treni successivi sono stati cancellati, causando inevitabili disagi per i viaggiatori. Inoltre, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei passeggeri coinvolti nell'episodio, i circa 20 passeggeri presenti a bordo del treno interessato dal principio di incendio sono stati fatti evacuare e successivamente trasportati con un bus sostitutivo.L'episodio mette in luce l'importanza dell'efficienza e della prontezza del personale delle Ferrovie del Sud Est nell'affrontare situazioni di emergenza. La reazione rapida e professionale del personale ha permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo.Questo episodio sottolinea anche l'importanza dei controlli periodici e delle manutenzioni preventive sui convogli ferroviari, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo. La sicurezza dei passeggeri deve rimanere sempre al centro delle attività delle aziende ferroviarie, garantendo viaggi tranquilli ed efficienti per tutti coloro che utilizzano il trasporto su rotaia.