FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Nelle scorse ore la ASL di Brindisi ha inviato il parere di competenza relativo alla bozza del Regolamento edilizio elaborato dall’Amministrazione Comunale. - Nelle scorse ore la ASL di Brindisi ha inviato il parere di competenza relativo alla bozza del Regolamento edilizio elaborato dall’Amministrazione Comunale.





"Il parere dell’ASL – commenta l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – ci consentirà di imprimere una accelerata decisiva sull’approvazione del Regolamento. Questo documento, associato al PUG, favorirà uno sviluppo armonico della nostra Città, promuovendo una più razionale gestione degli spazi con conseguenze rilevanti anche sulla qualità della vita dei francavillesi".

Il Regolamento Edilizio, che negli ultimi anni ha subito un processo di semplificazione per uniformare gli aspetti normativi su scala nazionale, disciplina le attività di soggetti pubblici e privati in materia di interventi urbanistici ed edilizi. Al suo interno sono contenute disposizioni per la tutela dei valori ambientali e architettonici, per il decoro e la qualità dell’ambiente, per l'igiene e la sicurezza cittadina.

"L’adozione del Regolamento edilizio – prosegue l’Assessore Attanasi – è un atto di importanza strategica per il futuro della Città. Qui sono indicati alcuni principi fondamentali che garantiranno la sostenibilità dello sviluppo di Francavilla Fontana. Ringrazio il mio predecessore Nicola Lonoce che ha lavorato a lungo per il raggiungimento di questo risultato".

Ora, grazie al parere espresso dalla ASL di Brindisi, sarà possibile completare la procedura adeguando lo strumento alle prescrizioni di natura igienico sanitaria e avviando la fase delle osservazioni prima della definitiva approvazione in Consiglio Comunale.

"Nei prossimi mesi – conclude l’Assessore Attanasi – ci attendono una serie di scadenze importanti. Dal Regolamento edilizio al Pug, senza dimenticare la zona PIP. Il nostro obiettivo è dotare la Città di strumenti regolatori moderni e adeguati alle esigenze del rinnovato scenario economico e sociale".