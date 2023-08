MONTALDO MONTOVI' - Le ricerche proseguono incessantemente per il 21enne di origini olandesi, accusato di aver compiuto un duplice omicidio a Montaldo Mondovì, un piccolo paese di poco più di 500 abitanti situato tra Piemonte e Liguria. Il giovane, affetto da problemi psichici, è fuggito nei boschi circostanti ed è ritenuto ancora molto pericoloso.La tragica vicenda ha avuto luogo mentre il giovane era in vacanza con il padre presso la casa di amici. Nell'abitazione, secondo le prime ricostruzioni, è scoppiato un litigio durante il quale il 21enne avrebbe afferrato un coltello dalla cucina e ha colpito a coltellate il padre, causandone la morte, e anche il proprietario di casa, un olandese di 59 anni, intervenuto per sedare la situazione. Quest'ultimo è stato trasportato in ospedale in elicottero ma, purtroppo, è deceduto.Alla luce del tragico evento, è stata immediatamente lanciata un'operazione di caccia all'uomo. Decine di carabinieri sono stati schierati per perlustrare le abitazioni, le cascine e i boschi della zona intorno a Montaldo Mondovì. Un elicottero dell'Arma è stato impiegato per sorvolare la zona al fine di individuare il fuggitivo. Tuttavia, il territorio è vasto e presenta zone impervie, rendendo le ricerche particolarmente complesse ed estenuanti.Le autorità hanno esteso le ricerche ai paesi vicini, tra cui Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent e la zona del santuario di Vicoforte. La fuga del giovane e la sua pericolosità hanno reso questa operazione di ricerca una priorità per le forze dell'ordine, che stanno lavorando incessantemente per individuarlo e porre fine alla sua fuga.Questa tragedia ha sconvolto la comunità di Montaldo Mondovì e dei paesi circostanti, mentre l'intera nazione segue da vicino gli sviluppi delle ricerche e spera che il fuggitivo possa essere rintracciato al più presto, mettendo fine alla minaccia che rappresenta.