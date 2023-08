BARI - Una gioielleria situata in via Manzoni a Bari è stata teatro di un furto audace ieri mattina intorno alle 12. La dinamica del crimine è stata elaborata con astuzia dalla ladra, che è riuscita a portare via gioielli per un valore stimato di 30mila euro.Al momento del furto, al bancone della gioielleria c'era solo la moglie del titolare, mentre l'uomo si trovava in un'altra parte del negozio assistendo a un cliente. La ladra, una signora, è entrata e ha manifestato interesse per alcuni gioielli. Inizialmente, ha chiesto di vedere un anello, poi una collana da uomo. Durante questa fase, ha chiesto di poter scrivere su dei fogliettini il peso della collana, facendo così scattare il piano per il furto.Con abilità, ha estratto dalla sua borsa ulteriori fogliettini e ha iniziato a coprire il panno di gioielli esposti sul bancone. In questo modo, è riuscita a nascondere circa 70 collane senza destare sospetti. Prima di lasciare il negozio, ha lasciato 100 euro come acconto per gli oggetti selezionati e si è congedata come se nulla fosse accaduto.La scoperta del furto è avvenuta alcune ore dopo, quando un altro cliente ha richiesto assistenza. I titolari hanno notato l'assenza del panno di gioielli e hanno subito collegato l'accaduto alle azioni della donna. Tutto l'evento è stato catturato dalle telecamere di videosorveglianza all'interno del negozio.Dopo aver constatato la mancanza dei gioielli, è stata presentata una denuncia alle autorità. Il valore complessivo della merce rubata è stato stimato intorno ai 30mila euro.Le forze dell'ordine stanno ora conducendo le indagini sulla base delle registrazioni delle telecamere di sicurezza nella speranza di identificare la ladra e recuperare la preziosa merce rubata.