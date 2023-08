GALLIPOLI - Per mesi aveva accatastato una montagna di pneumatici sul marciapiede adiacente la propria officina, incurante del rischio della pubblica incolumità e del pericolo anche di incendi, visto gli ultimi episodi in tutta la provincia di Lecce.Per questo motivo, nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli sono intervenuti ed hanno fatto ripristinare lo stato dei luoghi.Il titolare dell’officina, infatti, oltre ad essere stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico, è stato obbligato a rimuovere immediatamente l’accatastamento degli pneumici, lesivi anche dell’immagine e del decoro della città di Gallipoli.L’invito della Polizia di Stato è quello di prestare attenzione, in modo particolare durante queste giornate che registrano elevate temperature, alla manutenzione delle pertinenze dei propri immobili da cui spesso scaturiscono incendi più o meno gravi e a segnalare comunque tutto ciò che può essere ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità.