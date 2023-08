L'isola della Sardegna sta affrontando un'urgente emergenza incendi, con oltre 40 roghi che stanno devastando diverse aree della regione. I forti venti di Maestrale che soffiano in tutta l'isola stanno alimentando le fiamme, rendendo difficile il lavoro di spegnimento e contenimento da parte delle autorità e dei soccorritori.Tra i roghi in corso, almeno una decina sono di dimensioni considerevoli, mettendo a dura prova i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Le province di Cagliari e Nuoro sembrano essere le più colpite dalla devastante ondata di incendi. Numerose persone sono state evacuate dalle loro case e agriturismi, mentre molte strade sono state chiuse per garantire la sicurezza della popolazione.La situazione più critica si registra sulla costa nord orientale, tra Posada e Siniscola, dove un vasto incendio si è scatenato causando il panico tra i residenti. Nel tentativo di arginare le fiamme, sono state dispiegate risorse considerevoli, tra cui canadair, elicotteri e squadre di soccorso a terra. Tuttavia, il vento forte sta rendendo le operazioni di spegnimento particolarmente difficili.Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, costringendo le autorità a evacuare decine di case a Monte Longu e San Giovanni. La strada statale 131 dcn, conosciuta come "Diramazione Centrale Nuorese", è stata chiusa tra Siniscola e Olbia per prevenire ulteriori rischi per la circolazione stradale.L'incendio che ha colpito Monte Longu di Posada ha fatto scattare l'allarme rosso, con le fiamme che si sono rapidamente propagate verso altre zone, mettendo a repentaglio la sicurezza dei residenti e delle proprietà. Il governo ha promesso il suo sostegno alle aree colpite e ha avvertito che eventuali responsabili saranno perseguiti.L'isola sta combattendo con tutte le risorse disponibili, ma la situazione resta critica a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle dimensioni degli incendi. Gli sforzi per contenere le fiamme e proteggere la popolazione continuano senza sosta, mentre le autorità cercano di stabilire le cause alla base di questa ondata di roghi.