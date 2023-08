GINOSA MARINA (TA) - Domenica 13 agosto all’Elephant Park di Ginosa Marina si svolgerà la terza serata della sesta edizione della "Fico! Beer Fest – Il Festival della Bassa Murgia", manifestazione organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale "Fico!", affiliata Arci, con il patrocinio morale e gratuito della Città di Ginosa e la collaborazione di Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R. Onlus, ALIMA Soc. Coop. Sociale ONLUS e altre attività private. - Domenica 13 agosto all’Elephant Park di Ginosa Marina si svolgerà la terza serata della sesta edizione della "Fico! Beer Fest – Il Festival della Bassa Murgia", manifestazione organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale "Fico!", affiliata Arci, con il patrocinio morale e gratuito della Città di Ginosa e la collaborazione di Associazione Radio C.B. Help 27 S.E.R. Onlus, ALIMA Soc. Coop. Sociale ONLUS e altre attività private.





Durante la manifestazione saranno tante le proposte, dalla musica all’area dedicata ai bambini, dai mercatini artigianali agli stand enogastronomici a carattere rigorosamente locale o regionale, che quest’anno ne comprendono uno totalmente dedicato al gluten free. A completamento del tutto, l’indiscussa protagonista della manifestazione: la birra. Nello specifico sarà a disposizione un’accurata e variegata selezione di marchi internazionali e nazionali, una senza glutine e una zero alcol per il massimo del gusto e dell’inclusione.

Ad aprire la serata, come sempre saranno i dj e gli speaker della locale RG Radio. A caratterizzare questo appuntamento sarà lo spettacolo live della tribute band dei Coldplay Speed of Sound, composta da Flavio Cavallaro in voce, Graziano Emanuele alla chitarra, Giorgio Guglielmino al basso e Massimo Santomacito alla batteria.

Questo progetto artistico è nato nel gennaio del 2012 a Catania. La missione principale di questi musicisti è promuovere lo stile alternative/indie rock britannico riproponendo fedelmente tutti i brani più significativi dei Coldplay, gruppo musicale famoso in tutto il mondo capitanato da Chris Martin. Gli Speed of Sound, che si esibiscono in tutta italia, si impegnano costantemente in una particolare ricerca dei particolari musicali e scenografi per proporre un live che faccia ricordare quanto più possibile lo stile dei musicisti inglesi. Durante il live, di circa due ore, suddiviso in una parte più acustica e una più energica e "movimentata", accompagnati da laser show, videoproiezioni, saranno eseguiti i principali brani della band inglese quali "Yellow", "In My Place", "Paradise", "A sky full of star" e tanti altri ancora.

"Sarà uno spettacolo dedicato ai fan dei Coldplay – ha affermato Flavio Cavallaro – come del resto siamo anche noi. Proporremo sia i brani super conosciuti che le chicche meno note, proprio per proporre un live che sia apprezzato da chi ama la band di Chris Martin".

Al termine del live ci sarà il djset di Alex Pisconti, noto dj delle notti joniche, che proporrà una selezione musicale con le hit del momento e i successi disco evergreen.





Elephant park – contrada Pizziferro – Ginosa Marina (Ta)

Info: 3279049543 (ingresso libero)

Apertura cancelli: 21.00