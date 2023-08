MESAGNE - Un incidente stradale di grave entità è avvenuto ieri sera sulla strada che collega Mesagne a San Donaci. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Punto e una Fiat 500, con quest'ultima che, a causa dell'impatto, si è ribaltata.Immediatamente intervenuti, i vigili del fuoco hanno lavorato sul luogo dell'incidente, insieme agli operatori del servizio di emergenza 118. Due persone coinvolte nell'incidente sono state trasportate al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie. Nel frattempo, altre due persone che erano coinvolte nell'incidente sono rimaste fortunatamente illese.Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. Le autorità locali e gli investigatori stanno lavorando per ricostruire gli eventi che hanno portato al violento scontro tra le due vetture. Gli abitanti della zona si sono mostrati preoccupati per l'incidente e sperano in una risposta chiara sull'accaduto.L'incidente serve come promemoria dell'importanza di guidare con attenzione e rispettare le norme stradali al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità continueranno ad indagare sull'incidente al fine di determinare le cause esatte e adottare eventuali misure preventive per evitare simili incidenti in futuro.