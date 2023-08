GALLIPOLI - Tragedia oggi a Gallipoli, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita annegando nella zona del Lido Zen. Il giovane, originario di Altamura, si trovava nella località balneare quando si è verificato l'incidente.Nonostante i tentativi disperati da parte dei sanitari del servizio di emergenza 118 di rianimare il giovane, purtroppo ogni sforzo è stato vano e il ragazzo è stato dichiarato deceduto sul posto.Le autorità locali e la procura stanno attualmente indagando sulla tragica vicenda al fine di determinare le circostanze esatte dell'annegamento. La procura ha anche disposto il rilascio della salma per consentire l'esecuzione dell'autopsia che potrebbe fornire ulteriori dettagli sulla causa della morte del giovane.La notizia della tragica scomparsa ha gettato nello sconcerto la comunità locale e ha portato a una riflessione sulla sicurezza in acqua, soprattutto durante la stagione estiva quando molte persone affollano le spiagge e le località balneari. Le autorità stanno invitando tutti a prendere precauzioni e rispettare le norme di sicurezza quando si tratta di attività in acqua al fine di prevenire simili tragedie in futuro.La famiglia e gli amici del giovane sono in lutto per questa tragica perdita e la comunità si unisce nel dolore. Gli investigatori continueranno a lavorare per ottenere una comprensione completa degli eventi che hanno portato a questa terribile tragedia.