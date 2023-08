Ssc Bari fb

BARI - Il Bari, sotto la guida di Luigi De Laurentiis, sta dimostrando ancora una volta la sua ambizione nel mercato calcistico con l'acquisizione dell'attaccante italosenegalese Davide Diaw dal Monza. Il giovane bomber, nato nel 1992, è pronto a dare il suo contributo al club pugliese, portando con sé la promessa di nuovi obiettivi e successi.La mossa di mercato è stata definita attraverso la formula del prestito, con un obbligo di riscatto che si attiverà nel caso in cui il Bari riesca a ottenere la promozione in Serie A. Questo dimostra la fiducia del club nelle capacità di Diaw e il suo potenziale di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra.Il nuovo attaccante sarà immediatamente a disposizione dell'allenatore Mignani, pronto a indossare la maglia numero '18' e a mostrare la sua abilità nel campo di gioco. Nato in Friuli da madre italiana e padre senegalese, Diaw ha iniziato la sua carriera calcistica nella Serie B con l'Entella. Nel corso degli anni, ha dimostrato il suo talento anche con le squadre di Cittadella, Pordenone e Monza.Nei due anni più recenti, Diaw ha giocato in Serie B in prestito, prima con il Vicenza e successivamente con il Modena, dimostrando la sua abilità nel trovare la rete. Con un totale di 17 gol in 59 presenze, il suo contributo al campo è innegabile e il Bari è pronto a sfruttare questa esperienza a vantaggio della propria squadra.L'arrivo di Davide Diaw rappresenta un'aggiunta significativa al roster del Bari e offre una prospettiva entusiasmante per la stagione a venire. I tifosi del club pugliese ora hanno un nuovo motivo per guardare con ottimismo al futuro e sperare in risultati positivi sotto la guida di questo talentuoso attaccante italosenegalese.