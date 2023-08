GIOVINAZZO - Il Comune di Giovinazzo, in collaborazione con la Fondazione Museo Diocesano, sta organizzando un evento straordinario che farà brillare il patrimonio ecclesiastico nascosto nel cuore della città. Dal 18 al 21 agosto, le chiese confraternali e antiche del centro storico si apriranno al pubblico in un evento chiamato "Tesori d'Arte Sacra: Percorsi di valorizzazione del patrimonio ecclesiastico a Giovinazzo."Dalle 19:00 alle 22:00, i visitatori avranno l'opportunità di esplorare le suggestive chiese dello Spirito Santo, Santa Maria degli Angeli, San Lorenzo e Sant'Andrea, accompagnati da guide esperte che condivideranno la loro conoscenza sull'importante patrimonio artistico e storico che queste chiese custodiscono. Questo evento non solo mira a far emergere la bellezza poco conosciuta delle opere d'arte in esse contenute, ma anche a preservarle attraverso una maggiore consapevolezza della loro importanza.Le chiese del centro storico di Giovinazzo raccontano una storia tanto religiosa quanto artistica, testimonianze tangibili delle epoche passate. La loro architettura e le preziose opere d'arte che custodiscono sono preziose testimonianze della storia della città. Conoscere queste chiese significa non solo apprezzarne la loro bellezza, ma anche contribuire alla loro conservazione per le generazioni future.L'evento prende il via proprio nella festività simbolo di Giovinazzo, la Madonna di Corsignano, in un'occasione che segna l'inizio di un progetto ambizioso. Questo progetto è frutto di un accordo tra l'Amministrazione comunale, la Diocesi locale e la Fondazione Museo Diocesano, sottoscritto il 28 luglio. Il progetto mira non solo a consentire l'accesso a queste opere d'arte, ma anche a recuperarle e restaurarle, rendendole nuovamente accessibili alla comunità e mettendo in luce l'importanza della tradizione.L'evento "Tesori d'Arte Sacra" è aperto a tutte le età e rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella storia, nell'arte e nella spiritualità di Giovinazzo. Non perdere questa occasione di scoprire e apprezzare il patrimonio culturale che si cela nelle pieghe delle chiese del centro storico.