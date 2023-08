SANTA CESAREA TERME - Nelle ultime ore, la località di Santa Cesarea Terme, in Puglia, è stata colpita da una serie di incendi che hanno destato preoccupazione nell'Amministrazione Comunale e nella comunità locale. L'origine di questi incendi è stata sospettata di essere dolosa, innescando una risposta immediata da parte delle autorità locali.L'Amministrazione Comunale di Santa Cesarea Terme ha assicurato che la situazione è sotto controllo e ha sottolineato l'impegno totale dei consiglieri e del sindaco Pasquale Bleve nel gestire l'emergenza. Tuttavia, le prime indagini sembrano indicare che almeno uno degli incendi sia di origine dolosa. Questa sospetta origine dolosa è stata ulteriormente alimentata dal fatto che l'incendio si sia sviluppato in modo insolito, da Sud a Nord, anziché da Est a Ovest, come ci si sarebbe aspettati se le fiamme fossero state ancora attive.Il consigliere comunale con delega al turismo, Fabio De Paolis, ha commentato la situazione e ha espresso la sua preoccupazione per la strumentalizzazione dell'evento da parte della minoranza politica locale. Ha dichiarato: "Molto grave a tal proposito è la strumentalizzazione dell'evento da parte dei sostenitori della minoranza che hanno preferito allarmare e alimentare la discussione sui social puntando il dito anziché lavorare assieme alla risoluzione del problema."Il sindaco Pasquale Bleve ha seguito da vicino le operazioni di soccorso e coordinato le autorità locali per affrontare l'emergenza. Ha continuato a essere in contatto con le unità operative nonostante gli impegni professionali.La situazione del traffico lungo la litoranea è stata temporaneamente interrotta solo per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso, ma è previsto che tutto torni alla normalità nelle prossime ore. L'Amministrazione Comunale ha sottolineato l'importanza della collaborazione della comunità nella prevenzione degli incendi, con particolare attenzione alla pulizia e alla bonifica dei terreni circostanti.Infine, il sindaco Bleve ha sottolineato l'importanza del buon senso e del senso civico nel preservare e tutelare l'ambiente circostante Santa Cesarea Terme, invitando la comunità a lavorare insieme per proteggere questi luoghi speciali.