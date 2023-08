ASCOLI PICENO - Il mondo del calcio italiano piange la scomparsa di una delle sue icone più amate, Carlo Mazzone, noto anche come Sor Magara o Sor Carletto. Mazzone è deceduto oggi ad Ascoli Piceno all'età di 86 anni. La sua perdita rappresenta una grande tristezza per il calcio italiano, e in particolare per i tifosi delle squadre che ha allenato nel corso della sua lunga carriera.Carlo Mazzone è stato un allenatore di calcio di grande talento e personalità, conosciuto per il suo carattere genuino e per essere stato un simbolo del calcio romantico. È stato particolarmente amato dai tifosi di molte squadre, grazie al suo stile di gioco offensivo e spettacolare.Mazzone ha allenato diverse squadre italiane, tra cui l'Ascoli, la Roma, il Perugia, il Brescia e il Bologna. È stato il detentore del record di panchine in Serie A, con 792 panchine ufficiali e 797 considerando anche i cinque spareggi. Nel 2019, in suo onore, è stata intitolata la nuova tribuna Est dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno. Nello stesso anno è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano.Per commemorare la sua memoria, in tutte le partite della prima giornata della Serie A TIM si terrà un minuto di raccoglimento. La sua eredità nel mondo del calcio rimarrà indelebile, e le sue gesta continueranno a ispirare i futuri talenti e gli appassionati di questo sport in Italia. La Lega Serie A ha espresso il suo cordoglio per la perdita di Mazzone, definendolo "un simbolo del calcio" e riconoscendo il suo contributo inestimabile all'intero sport.