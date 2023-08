Gravina, Italia - 25 agosto 2023 - Dopo l'incendio che ha interessato un opificio nella contrada Grottamarallo di Gravina, i tecnici dell'Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente) sono rimasti al lavoro per tutta la notte, in collaborazione con la Polizia Locale e la Protezione Civile Comunale, per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria nella zona e nelle aree circostanti.L'incendio, che si è verificato nel pomeriggio di ieri, ha sollevato preoccupazioni sulla possibile presenza di sostanze inquinanti nell'aria. Le autorità locali e l'Arpa hanno prontamente avviato un processo di monitoraggio per garantire la sicurezza dei cittadini.**Verifiche Notturne per la Qualità dell'Aria**Durante la notte, i tecnici dell'Arpa hanno effettuato rilievi in diversi punti della città per valutare la qualità dell'aria. Sebbene i risultati di questo primo monitoraggio non abbiano rilevato livelli allarmanti di particolato PM10 nell'atmosfera, le autorità rimangono vigili e in attesa di comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, si invitano i cittadini a continuare ad osservare le regole di prudenza, che sono state diffuse già nella serata dell'incendio.**Un Appello alla Prudenza**L'appello alla popolazione è chiaro: si raccomanda di mantenere chiuse porte e finestre al fine di ridurre l'eventuale esposizione a sostanze nocive nell'aria. In particolare, i soggetti fragili o coloro che soffrono di patologie respiratorie sono invitati a limitare la loro circolazione all'aperto per preservare la loro salute.Le autorità locali rimangono in stretto contatto con l'Arpa per monitorare costantemente la situazione e adottare le misure necessarie per proteggere la salute dei cittadini. Al momento, si consiglia alla comunità di seguire attentamente le indicazioni delle autorità locali e di stare al sicuro mentre la situazione si evolve.