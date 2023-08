Bari, Italia - 29 agosto 2023 - La città costiera di Monopoli, nella splendida regione della Puglia, si prepara ad accogliere l'ottava edizione di PhEST - Festival Internazionale di Fotografia e Arte, un evento che celebra il potere dell'immagine e l'essenza dell'essere umano. Dal 1° settembre al 1° novembre 2023, le strade e i palazzi di Monopoli diventeranno il palcoscenico di un'esperienza artistica straordinaria.**Il Tema di Quest'Anno: "Essere Umani"**Il tema di quest'anno, "Essere Umani," ispira artisti da tutto il mondo a esplorare l'umanità in tutte le sue sfaccettature attraverso l'arte della fotografia. L'edizione del 2023 promette di portare in città una serie di opere e spettacoli che cattureranno l'attenzione e l'immaginazione di chiunque si immerga nell'arte visiva.**L'Anticipazione della Conferenza Stampa**La conferenza stampa di presentazione dell'evento si è tenuta il 29 agosto presso la sala di Jeso nel palazzo della Presidenza della Regione Puglia, lungo il pittoresco Lungomare Nazario Sauro di Bari. Alla conferenza erano presenti importanti rappresentanti dell'arte e della cultura, tra cui:- **Michele Emiliano**, presidente della Regione Puglia. - **Aldo Patruno**, Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio presso Regione Puglia. - **Grazia Di Bari**, consigliera delegata alla Cultura, Regione Puglia. - **Angelo Annese**, Sindaco di Monopoli. - **Rosanna Perricci**, assessore alla Cultura del Comune di Monopoli. - **Giovanni Troilo**, direttore artistico di PhEST. - **Arianna Rinaldo**, curatrice fotografica di PhEST. - **Cinzia Negherbon**, project manager di PhEST.**Partner e Sostegno**PhEST - See Beyond the Sea è prodotto e promosso dall'associazione culturale PhEST, con il sostegno fondamentale di istituzioni, sponsor e partner culturali. Questi includono l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, che non solo sostiene l'evento ma promuove anche la partecipazione degli studenti ai visual talk e agli eventi del festival.Inoltre, la partnership con LensCulture per la PhEST Pop Up Open Call, le media partnership con Il Giornale dell'Arte e Sky Arte e la collaborazione con Radio Norba per la Call Music for PhEST evidenziano l'importanza di PhEST nell'ambito artistico.Trenitalia è l'official carrier di questa edizione, sottolineando l'impegno nel rendere accessibile l'evento a un pubblico più ampio. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è un nuovo partner per il festival, consolidando il ruolo di PhEST come evento internazionale di prestigio.**Un Mese di Arte e Visioni**Dal 1° settembre al 1° novembre 2023, Monopoli si trasformerà in una vetrina di arte contemporanea, dando vita a un dialogo unico tra l'arte e il pubblico. I visitatori avranno l'opportunità di immergersi nelle opere di artisti da tutto il mondo e scoprire l'essenza della fotografia come medium artistico.PhEST 2023 promette di essere un'esperienza unica, un tributo all'umanità attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica, un'occasione per vedere al di là del mare e scoprire nuove prospettive artistiche.