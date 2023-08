CELLAMARE - Questa mattina nel cuore di Cellamare, precisamente all'incrocio tra via Mazzini e via dei Mille, si è verificato un incidente stradale che ha destato preoccupazione tra i residenti. Due veicoli sono stati coinvolti in un violento impatto, che ha avuto come causa principale una mancata precedenza.Secondo quanto ricostruito dalle autorità competenti, il tragico episodio è stato causato da una violazione delle norme stradali riguardanti la precedenza. Come conseguenza dell'impatto, una delle vetture coinvolte si è ribaltata, creando momenti di panico e paura per i presenti.Il bilancio dell'incidente è di due persone ferite, entrambe trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero gravi, e ciò rappresenta un raggio di speranza in questa tragica situazione. Tra i feriti figurano anche due bambini, che, sebbene non siano rimasti direttamente coinvolti nell'incidente, sono stati indubbiamente sotto shock a causa degli eventi che si sono svolti intorno a loro.La scena dell'incidente ha visto l'intervento rapido e coordinato del personale del 118, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Questi eroi della quotidianità hanno lavorato instancabilmente per assicurare che tutti i feriti ricevessero immediata assistenza medica e che la zona fosse messa in sicurezza.Nonostante le circostanze tragiche, è importante notare che questo incidente non è un caso isolato. L'incrocio tra via Mazzini e via dei Mille sembra essere diventato un punto critico in cui si sono verificati numerosi incidenti stradali in passato. Questo dovrebbe sollevare seri interrogativi sulla sicurezza stradale in questa zona e portare le autorità a considerare misure per prevenire incidenti futuri.La comunità di Cellamare si unisce nel desiderio di una pronta guarigione per i feriti e nell'auspicio che si possano mettere in atto azioni concrete per migliorare la sicurezza delle strade locali, evitando che incidenti come questo si ripetano in futuro.