- Oggi pomeriggio, a Trinitapoli, si terrà un evento culturale e artistico presso la Biblioteca Comunale, nel suggestivo contesto del Museo degli Ipogei. L'appuntamento è fissato per le 18:30 e prevede una mostra bipersonale, nonché la presentazione di un significativo volume.La mostra vedrà la partecipazione di due talentuose artiste: Rosetta Giombarresi, originaria di Comiso e figlia di uno dei più grandi artisti contemporanei, Francesco Giombarresi, e l'artista casalina Tina Bruno, nota al vasto pubblico di appassionati per le sue straordinarie opere d'arte.Il titolo della mostra, "Di Padre in Figlia," incarna la tecnica e la tradizione artistica che si tramandano da generazione a generazione. Rosetta Giombarresi, figlia d'arte di Francesco, ha un legame straordinario con il mondo dell'arte. Il padre ha dipinto accanto a grandi maestri come Pablo Picasso ed è stato amico di figure illustri come Renato Guttuso e Leonardo Sciascia, che hanno apprezzato e sostenuto il suo lavoro. Inoltre, Rosetta ha scritto un libro dedicato a suo padre, intitolato "La Figlia del Pittore Contadino," che sarà presentato proprio nella Biblioteca Comunale.La serata sarà aperta dall'archeologa Anna Maria Tunzi, che introdurrà l'evento. Successivamente, l'artista Tina Bruno, organizzatrice della mostra, condividerà le sue prospettive e il suo lavoro. Infine, il professore Carmine Gissi dialogherà con l'artista, offrendo un'analisi più approfondita delle opere e del contesto artistico circostante.La mostra sarà impreziosita dalla presenza di molte opere dell'artista Francesco Giombarresi, permettendo ai visitatori di immergersi nel suo talento e nella sua eredità artistica.Questo evento è patrocinato dal Comune di Trinitapoli e dall'associazione Tautor, in collaborazione con il Museo Archeologico degli Ipogei. Si tratta di un'opportunità straordinaria per apprezzare l'arte e la cultura, non solo attraverso la pittura, ma anche attraverso la letteratura, in un contesto che celebra la tradizione artistica e l'eredità familiare.