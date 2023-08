SAMMICHELE DI BARI - Momenti di tensione hanno caratterizzato il concerto di ieri a Sammichele, quando la cantante Elettra Lamborghini è stata colpita da una bottiglia d'acqua lanciata da uno spettatore presente tra il pubblico. L'incidente ha causato l'interruzione dell'esibizione e ha generato reazioni sia da parte della cantante che del pubblico presente.Durante il suo spettacolo, mentre era sul palco, Elettra Lamborghini è stata colpita da una bottiglia d'acqua lanciata da uno spettatore. La cantante ha mostrato la sua indignazione per l'atto e ha deciso di interrompere la sua esibizione. Con un tono pacato ma visibilmente arrabbiata, ha commentato "Potevi farmi male", mettendo in luce la gravità del gesto.La situazione è rimasta tesa fino a quando l'autore del lancio della bottiglia non è stato allontanato dal personale di sicurezza presente all'evento. Solo dopo che il responsabile è stato rimosso dal luogo, Elettra Lamborghini ha deciso di riprendere il suo concerto.Questo incidente ha messo in evidenza la problematica dei comportamenti inappropriati da parte di alcuni spettatori durante gli eventi musicali. Gli artisti, oltre a fornire intrattenimento e musica, si trovano spesso a dover affrontare situazioni impreviste e comportamenti irrispettosi da parte del pubblico.L'episodio a Sammichele sottolinea quanto sia importante mantenere il rispetto e l'educazione durante gli spettacoli dal vivo, al fine di garantire un'esperienza piacevole e sicura per tutti i partecipanti.