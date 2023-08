BARI - Dichiarazioni polemiche sono state espresse dal deputato della Lega, Davide Bellomo, nei confronti del sindaco di Bari, Antonio Decaro, dopo che quest'ultimo ha denunciato la presenza di una discarica di rifiuti abbandonati nei vicoli di Bari Vecchia attraverso un video sui social media.Bellomo ha criticato la decisione di Decaro di denunciare il problema invece di lavorare maggiormente per prevenirlo. L'uso di toni sarcastici è evidente nelle parole di Bellomo, quando fa riferimento alla "strategia comunicativa del sindaco virtuale" e alla "migliore difesa sia l'attacco". Il deputato sottolinea che Decaro dovrebbe fare di più per evitare che situazioni simili si verifichino e per preservare la bellezza della città.In particolare, Bellomo critica il fatto che Decaro non si sia accorto che il contenitore gettato in strada proveniva da un bar piuttosto che da un appartamento. Egli sottolinea anche l'assenza di telecamere funzionanti, la carenza di personale e strategie dell'Amiu (Azienda Multiservizi Igiene Urbana), e le multe insufficienti e poco rispettate come possibili cause della situazione dei rifiuti a Bari.Il deputato conclude sottolineando che denunciare il problema non basta, ma è necessario prendere misure preventive efficaci. Le sue parole riflettono il crescente disagio tra la popolazione locale riguardo alla gestione dei rifiuti e la necessità di soluzioni concrete per risolvere questa problematica.L'articolo mette in evidenza le critiche di Bellomo nei confronti di Decaro e sottolinea la necessità di interventi concreti per affrontare il problema dei rifiuti abbandonati a Bari Vecchia.