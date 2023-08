NOCI - Un incidente stradale ha scosso la tranquillità della città di Noci nel giorno di Ferragosto. Lo scontro, avvenuto in via Tommaso Fiore, nelle vicinanze della piazzetta San Pio, ha coinvolto una moto e un'auto, lasciando entrambi i conducenti feriti.Nel pomeriggio di ieri, il clima di festa è stato improvvisamente interrotto dalla collisione tra i due veicoli. I conducenti, a seguito dell'incidente, hanno riportato ferite e sono stati immediatamente soccorsi dai sanitari del servizio di emergenza 118. Sono stati trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, ma la presenza di una pattuglia della Polizia Locale di Noci sul luogo dell'incidente ha permesso di iniziare le procedure di perizia planimetrica per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine è stato fondamentale per garantire la sicurezza della scena dell'incidente e per raccogliere informazioni cruciali per determinare la responsabilità dell'evento.L'incidente ha messo in risalto l'importanza della prudenza e del rispetto delle norme stradali anche durante le giornate festive. La combinazione di un maggior flusso di traffico e un clima di gioia e distensione può portare a situazioni di rischio, rendendo fondamentale la massima attenzione da parte di tutti i conducenti.In questi momenti difficili, la comunità di Noci si unisce nell'esprimere la speranza che i conducenti coinvolti nell'incidente possano riprendersi al più presto e ritrovare la salute. Si invita anche tutti i cittadini a prestare attenzione e rispettare le regole stradali per garantire la sicurezza di sé stessi e degli altri mentre si viaggia sulle strade.