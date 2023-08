LOCOROTONDO - Dopo l'entusiasmante risposta del pubblico alle prime settantuno tappe, che hanno attirato oltre 5 milioni di visitatori da marzo, la VII Edizione dell'International Street Food, la principale manifestazione di cibo di strada in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, fa tappa a Locorotondo (BA).Dal 18 al 21 agosto, il Parcheggio Via Giulio Pastore diventerà il centro di questa vivace manifestazione, ospitando una varietà di truck che offriranno delizie culinarie di strada. Un appuntamento che unisce la creatività delle cucine internazionali con l'autenticità delle specialità regionali provenienti da tutta Italia.Tra le prelibatezze in programma ci saranno il kurtos ungherese, panini con polpo, pulled pork, bombette di Alberobello, piatti della cucina messicana, arrosticini, carciofo alla giudia della cucina romana, pettole, piatti argentini, siciliani, calabresi e persino opzioni gluten-free. La presenza di birrifici artigianali italiani, europei, internazionali e pugliesi garantirà accompagnamenti perfetti per ogni palato.Nel medesimo luogo, i visitatori potranno immergersi in sapori e profumi provenienti da paesi lontani, creando un'esperienza culinaria unica.La manifestazione proseguirà poi con un fitto calendario di tappe nei prossimi mesi. Giunta alla sua settima edizione, l'iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha catturato il cuore del grande pubblico, annunciando ben 100 tappe programmate da marzo a novembre 2023. Questo calendario intenso abbraccerà ogni angolo del Paese, consentendo di gustare le migliori specialità italiane e straniere, celebrando la passione per il cibo fatto a mano e la convivialità.L'edizione attuale si è lanciata con stile, consolidando il successo dello scorso anno quando sono stati registrati oltre quattro milioni di visitatori nel 2022. Il pubblico ha dimostrato grande entusiasmo in ogni tappa, apprezzando le prelibatezze preparate dagli chef su strada, veri protagonisti del festival, che con determinazione e orgoglio hanno portato avanti la tradizione dello street food.Alfredo Orofino, l'organizzatore soprannominato il "Re dello Street Food", commenta: "Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori."L'International Street Food è un'occasione straordinaria per i ristoranti itineranti e gli chef qualificati di stupire con le loro creazioni uniche. Eccellenza, originalità, tradizione e attenzione alla pulizia rimangono i pilastri di ogni tappa di questo coinvolgente festival.Dopo Como, l'International Street Food si sposterà a Locorotondo dal 18 al 21 agosto, poi a Sulmona dal 19 al 22 agosto, ad Ostia dal 24 al 27 agosto, a Lignano Sabbiadoro dal 25 al 27 agosto e infine a Livorno dal 25 al 28 agosto. Non perdete l'occasione di immergervi in un mondo di sapori e culture attraverso l'International Street Food!