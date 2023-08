PUTIGNANO - Nella notte, intorno all'una, un incidente stradale si è verificato a Putignano, precisamente in via Turi. Un'auto e un furgone sono stati coinvolti in uno scontro, che ha causato ferite lievi agli occupanti dei due veicoli.Dettagli dell'incidenteNella tranquilla via Turi a Putignano, un'auto e un furgone sono entrati in collisione, causando momenti di paura e preoccupazione. Fortunatamente, nonostante l'impatto, i feriti sono stati riportati come lievi, alleviando le preoccupazioni per la loro incolumità.Gli occupanti dei due veicoli coinvolti nell'incidente hanno riportato ferite di lieve entità. Sul luogo dell'incidente è immediatamente intervenuta un'ambulanza del servizio medico di emergenza 118, proveniente dalla postazione del Santa Maria. Il personale sanitario ha fornito l'assistenza necessaria agli individui coinvolti e valutato le loro condizioni mediche.In risposta all'incidente, i Carabinieri della stazione locale di Putignano sono intervenuti sulla scena. Le forze dell'ordine hanno iniziato ad indagare sulla dinamica dell'incidente e a raccogliere informazioni per stabilire le cause dello scontro.Questo incidente serve da promemoria sull'importanza di rispettare le norme del codice della strada e guidare in modo prudente e responsabile. Gli incidenti possono verificarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, e adottare comportamenti di guida sicuri è essenziale per prevenire incidenti e lesioni. L'uso delle cinture di sicurezza e il rispetto delle regole di priorità possono contribuire significativamente a mantenere le strade più sicure per tutti i conducenti e i passeggeri.