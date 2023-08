Dinamica dell'incidente oggetto di indagine



Le circostanze dell'incidente non sono ancora chiare e attualmente sono oggetto di indagine da parte dei Carabinieri. Si crede che la giovane sia caduta dal monopattino e abbia sbattuto la testa sull'asfalto. Tuttavia, i dettagli precisi della dinamica dell'accaduto non sono stati ancora confermati. Gli investigatori stanno raccogliendo informazioni e prove per determinare esattamente cosa sia accaduto e le circostanze che hanno portato all'incidente.



Ricovero in condizioni gravi



La caduta ha avuto conseguenze gravi per la ragazza, che ha subito un trauma cranico. A causa della gravità delle lesioni riportate, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Il suo stato di salute è considerato critico e le équipe mediche stanno facendo il possibile per stabilizzarla e fornirle le cure necessarie.



Località dell'incidente



L'incidente è avvenuto a Torre dell'Orso, una nota località balneare situata nel comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Questa località è frequentata da turisti e residenti, soprattutto durante la stagione estiva, ed è conosciuta per le sue belle spiagge e acque cristalline.



Messaggio di cautela e sicurezza



Questo incidente serve da triste promemoria dell'importanza della cautela e della sicurezza quando si utilizzano monopattini o altri dispositivi simili. È fondamentale indossare le protezioni adeguate, come il casco, e rispettare le regole del traffico e della circolazione stradale. Incidenti come questo sottolineano l'importanza di essere consapevoli dei potenziali rischi e di prendere le precauzioni necessarie per prevenire lesioni gravi.

TORRE DELL'ORSO - Una giovane ragazza di 13 anni, residente a Bari, si trova attualmente in condizioni critiche presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'incidente è avvenuto a Torre dell'Orso, una località balneare nel comune di Melendugno. La ragazza è caduta da un monopattino e ha riportato un trauma cranico a causa dello scontro con l'asfalto.