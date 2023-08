NARDO' – Un incontro unico tra due realtà agricole locali, Terre Paduli e Pasca, si svolgerà questa sera a Nardò, in Via De Michele, 9, a partire dalle 20:30. Questo straordinario evento, chiamato "Insolita Tradizione," è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Insolita Comune di Nardò e Cucina Itinerante, e promette una serata di gusto e tradizione.Terre Paduli, nata a Nardò nel 2012, è un'azienda agricola che ha fatto della passione per la terra e la tradizione il suo marchio di fabbrica. Specializzata nella coltivazione di legumi e grani antichi, Terre Paduli si distingue per il suo impegno a coltivare in modo sostenibile, senza l'utilizzo di sostanze chimiche sintetiche. Il risultato è una produzione di alta qualità, autentica e rispettosa dell'ambiente.Pasca, una piccola azienda agricola nata a Neviano cinque anni fa, si è dedicata al recupero di vecchi vigneti prossimi all'espianto. Questa impresa, guidata dalla passione per la viticoltura tradizionale, ha contribuito a preservare il patrimonio enologico della zona, valorizzando varietà di uve uniche.L'evento "Insolita Tradizione" unisce queste due realtà con l'obiettivo di celebrare le tradizioni culinarie e vinicole della zona. La serata prevede una degustazione in terrazza di vini di produzione locale, accompagnati da friselline croccanti e legumi preparati con maestria, seguendo le ricette di Silvia Rossitto, titolare dell'associazione Cucina Itinerante.Per partecipare a questa esperienza straordinaria, è necessario acquistare almeno 5 euro di produzione proposta durante l'evento. Inoltre, sarà possibile acquistare direttamente i prodotti di Terre Paduli e Pasca per portare a casa un po' di questa tradizione locale.È consigliabile prenotare il proprio posto chiamando il numero 331265346, in modo da garantire una serata indimenticabile a tutti i partecipanti. modo "Insolita Tradizione" è un'opportunità unica per avvicinare la società all'arte culinaria e vitivinicola, contribuendo a preservare e valorizzare le tradizioni locali che rendono l'Italia un paese unico e ammirato in tutto il mondo. (G.Greco)