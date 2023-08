TRAPANI - Un insolito intervento notturno ha coinvolto il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano della Stazione di Palermo nella Riserva naturale orientata dello Zingaro, situata nella provincia di Trapani, per portare in salvo un gruppo di escursionisti pugliesi che si erano ritrovati assediati da un branco di cinghiali.Il gruppo era composto da tre escursionisti, due uomini di 26 e 32 anni e una donna di 27, provenienti dalla provincia di Bari. Nel tardo pomeriggio di ieri, avevano iniziato un'escursione partendo dal lato di San Vito Lo Capo e seguendo il sentiero alto fino a Borgo Cusenza. Tuttavia, mentre stavano scendendo, hanno notato l'avvicinarsi minaccioso di un branco di cinghiali.Presi dal panico e temendo un potenziale attacco da parte degli animali, sono riusciti a trovare rifugio nei bagni di un casolare abbandonato e hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, spiegando di essersi smarriti. Data la zona impervia e il sopraggiungere delle tenebre, la centrale del 118 ha prontamente allertato il Soccorso Alpino.Una squadra di tecnici del Soccorso Alpino è stata inviata sul posto a bordo di un fuoristrada. Grazie alla collaborazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, che ha facilitato l'accesso ai sentieri, la squadra è riuscita a raggiungere il rifugio degli escursionisti. Utilizzando il rumore del mezzo e i fari, sono riusciti a mettere in fuga i cinghiali, consentendo così ai tre escursionisti di uscire dal loro nascondiglio.I tre sono stati rifocillati e riportati alla loro auto in sicurezza. L'intervento del Soccorso Alpino ha permesso di risolvere la situazione delicata e di evitare danni agli escursionisti.In caso di incidenti in ambienti montani, impervi o ostili, è fondamentale chiamare il Numero Unico di Emergenza 112 specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio.