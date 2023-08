TARANTO - Una vasta quantità di piccole meduse ha invaso le acque del lido Gandoli e delle spiagge circostanti a Leporano, nei pressi di Taranto. Questo fenomeno insolito ha reso impossibile l'accesso in acqua per i bagnanti, causando l'imposizione di un divieto di balneazione.Le meduse hanno formato un banco sulla spiaggia, creando disagio e preoccupazione tra i frequentatori. Gli esperti stanno monitorando attentamente la situazione per comprendere le cause di questa invasione e per determinare l'eventuale presenza di meduse particolarmente urticanti o pericolose.Al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti e risolvere il problema, le autorità locali hanno imposto il divieto di balneazione sulla zona interessata. Questa misura temporanea mira a prevenire possibili punture o irritazioni da parte delle meduse e a garantire che gli appassionati del mare possano godere di un ambiente sicuro.È importante seguire le indicazioni delle autorità e rimanere aggiornati sugli sviluppi della situazione. L'invasione di meduse è un fenomeno naturale che può essere causato da vari fattori, come cambiamenti climatici o correnti marine, e le misure di sicurezza vengono prese per garantire il benessere dei bagnanti e la salvaguardia dell'ecosistema marino locale.