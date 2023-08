TARANTO - Confcommercio Taranto ha emesso una nota ufficiale per smentire categoricamente la notizia che circola sui social media e che è stata diffusa da alcuni organi di stampa riguardo a un presunto divieto di balneazione a Lido Gandoli a causa di un'invadente presenza di meduse.La confederazione ha voluto rassicurare la popolazione e i turisti, affermando che non esiste alcuna ordinanza o provvedimento di divieto di balneazione in quel luogo. Questa affermazione è stata ulteriormente confermata dal sindaco di Leporano, Vincenzo Damiano. Inoltre, Confcommercio ha esortato tutti a non condividere informazioni errate che creano allarmismo tra i turisti e arrecano danni agli operatori balneari che lavorano nella zona.La preoccupazione nei confronti degli operatori balneari e dell'intera filiera turistica che opera in quella regione è stata condivisa anche dal direttore della confederazione dei commercianti ionici, Tullio Mancino. Egli ha diffuso una propria nota in cui invita a diffondere la dichiarazione ufficiale di Confcommercio per garantire informazioni corrette e affidabili sia ai turisti che ai bagnanti.È fondamentale evitare la diffusione di notizie infondate e allarmistiche, in quanto queste possono danneggiare l'economia locale e causare preoccupazione ingiustificata tra la popolazione. La trasparenza e la condivisione di informazioni corrette sono essenziali per garantire un ambiente sereno e sicuro sia per i cittadini che per i visitatori.