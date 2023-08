CAROSINO - La 57esima edizione della "Sagra del Vino" di Carosino, un evento atteso ogni anno con entusiasmo, sta per iniziare e promette di offrire un'esperienza straordinaria che unisce agricoltura, enogastronomia, cultura e musica. Questa celebrazione, che si tiene tradizionalmente ad agosto, rappresenta un appuntamento fondamentale per la comunità di Carosino e per i turisti che la visitano.L'apertura ufficiale della "Sagra" avverrà il 24 agosto alle 4.30 del mattino con il riempimento rituale della Fontana Monumentale in piazza Vittorio Emanuele, seguito dal "Concerto all'Alba" alle 5.30 nella rinnovata Piazza Enrico Berlinguer, eseguito dal Quartetto d'archi "Solisti lucani".La giornata inaugurale sarà densa di eventi, a partire dal pomeriggio con il convegno "Enoturismo al femminile: valori, esperienze e nuova economia del vino", organizzato dal Comune di Carosino e moderato dalla giornalista Rosalba De Giorgi. Il convegno, che inizierà alle 18.30 presso la "Sala del Gusto" del Castello D'Ayala Valva, vedrà la partecipazione di importanti figure come l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane, e il presidente nazionale Città del Vino, Angelo Radica, tra gli altri.Alle 19.00 si apriranno gli stand di degustazione in quattro diverse zone della città, dove sarà possibile assaporare prelibatezze enogastronomiche locali. Ma il momento culminante sarà l'accensione ufficiale della Fontana Monumentale in Piazza Vittorio Emanuele III alle 20.45, seguita dalla benedizione del parroco e dalla presenza delle autorità civili e militari. Alle 21.00 inizierà il "Percorso del Gusto" nella Corte del Castello con uno spettacolo culinario che vedrà chef e massaie competere, mentre l'Accademia della Pausa presenterà il Wine Experience di Up to the Jefu (ingresso su prenotazione). Alle 22.00, la musica e l'allegria prenderanno il sopravvento con il Summer Tour 2023 "Ciccio Riccio".Questa prima giornata sarà solo l'inizio di una serie di eventi programmati per il 25, 26 e 27 agosto. Grazie all'instancabile lavoro organizzativo e all'impegno dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Onofrio Di Cillo, la "Sagra del Vino" di Carosino si conferma come un evento identitario fondamentale per l'intera comunità, promettendo di regalare momenti indimenticabili ai partecipanti.