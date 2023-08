Inter fb

È l'Inter di Lautaro. Il capitano interista firma una doppietta all'esordio in campionato a San Siro contro il Monza che schiera gli ex D'Ambrosio e Gagliardini.La terza stagione nerazzurra di mister Inzaghi inizia con una vittoria convincente e una provo di forza sulla falsariga del finale della vecchia stagione. L'esordio di Thuram è stato molto positivo che poteva suggellare con gol . Il vantaggio dei vice campioni d'Europa arriva nel primo tempo con Lautaro puntuale a ribadire in rete il traversone di Dumfries. L'Inter continua a imporsi con Dimarco, sempre pericoloso. Il Monza non produce occasioni e Sommer non è mai impegnato.Dalla panchina entrano Cuadrado, Carlos Augusto e Arnautic. L'ex-Bologna è apparso subito reattivo. Proprio dal suo tiro Lautaro firma la doppietta personale. L'austriaco è spigoloso e tecnico e ha la grinta giusta per ritagliarsi uno spazio nel reparto offensivo.Troppo poco il Monza per questa Inter che guarda ancora al mercato.