Il festival itinerante de *La Ragnatela della Taranta* prosegue il suo viaggio attraverso le bellezze della Puglia, portando la musica e le tradizioni salentine in diverse località. Dopo un inizio di successo a Corigliano d'Otranto all'inizio di agosto, il festival ha toccato ieri la riserva naturale di Torre Guaceto con il progetto speciale *L'umanità dell'Acqua*, dove l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta si è esibita in un concerto acustico.La Ragnatela della Taranta è un evento che unisce la musica tradizionale pugliese, con particolare attenzione alla pizzica, e la cultura popolare della regione. Il festival si propone di preservare e trasmettere le radici e le tradizioni musicali salentine, coinvolgendo giovani e adulti in una riscoperta delle proprie origini.L'apertura del festival a Corigliano d'Otranto è stata un grande successo, con il laboratorio di pizzica che ha coinvolto numerosi partecipanti, attratti dalla possibilità di apprendere i movimenti ipnotici di questa danza tradizionale. La scenografia inedita del serbatoio dell'acquedotto di Corigliano alta ha reso l'esperienza ancora più suggestiva.Oggi, è atteso un nuovo appuntamento con la musica e le tradizioni a Sogliano Cavour. La serata si svolgerà in Piazza Falcone - Borsellino e vedrà esibirsi tre gruppi musicali: *I Tamburellisti di Otranto*, *I Trainieri* e *Criamu*. Questi artisti porteranno sul palco radici e tradizioni da proteggere e trasmettere alle future generazioni, rappresentando la vera essenza della cultura musicale salentina.*I Tamburellisti di Otranto* sono un gruppo di giovani percussionisti che si esibiscono con strumenti tradizionali, come il tamburello, e portano avanti l'eredità della pizzica. *I Trainieri* si sono dedicati alla ricerca e alla diffusione della cultura musicale salentina, eseguendo pizziche, stornelli e ballabili che raccontano di amore, speranza e vita nei campi. *Criamu*, d'altra parte, mescola tradizione e modernità con il suono delle corde del mandolino, della mandola e bouzucki, creando un mix mediterraneo salentino.La Ragnatela della Taranta proseguirà il suo tour attraverso numerose località della Puglia, portando la musica e le tradizioni di questa terra in luoghi diversi. Ogni tappa rappresenterà un'opportunità per il pubblico di immergersi nella cultura e nelle sonorità uniche del Salento, contribuendo alla preservazione e alla valorizzazione del patrimonio artistico della regione.