BARI - Dal 21 al 27 agosto, Bari ospita la seconda edizione di Le Due Bari 2023, una manifestazione culturale che si svolge nelle zone periferiche della città e offre una vasta gamma di eventi artistici gratuiti, tra concerti, spettacoli, danza, teatro e arti circensi. La manifestazione è stata finanziata dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e da risorse POC Metro, per un totale di €1.513.985.In totale, sono previsti 356 eventi, con laboratori tematici che precedono gli spettacoli in tutti i quartieri di Bari, rendendo l'arte e la cultura accessibili a tutte le comunità locali. Ecco alcuni dei momenti salienti in programma:- Laboratorio "Realizzazione di un arrangiamento vocale con i seminaristi" presso l'Associazione Il Lungomare che vorrei - Santo Spirito.- Laboratorio di canto popolare presso la Sede della Grande Orchestra di fiati Enrico Annoscia.- Laboratorio "Rapporto tra la canzone e l’arte comica brillante" presso la Chiesa Madre Parrocchia - Carbonara.- Laboratorio di tango workshop presso l'Arena della Pace.- Spettacolo "Danza al tramonto" presso il Waterfront San Girolamo.- Spettacolo "Concerto Alti e Bassi", musica jazz a cappella, in Piazza dei Mille - Santo Spirito.- Concerti "Radicanto & Ginevra di Marco e Rosapaeda" presso l'Arena della Pace.- Concerto di *Enzo Avitabile e i Bottari del Portico* al Waterfront San Girolamo.- Laboratorio "Linguaggi contaminati dalla danza contemporanea al flamenco" con la partecipazione di diverse associazioni culturali.- Spettacolo "Galà internazionale di danza" nel Parco Princigalli.- Spettacolo presso la Cattedrale di Bari, con una varietà di performance artistiche.- Concerto di *Raiz & Radicanto* al Waterfront San Girolamo.- Spettacolo "Opus Jam" con musica Motown e francese a cappella presso l'Arena della Pace.L'obiettivo di Le Due Bari è di portare la cultura e l'arte più vicine alle comunità locali, offrendo una settimana di intrattenimento gratuito e di alta qualità per tutti i cittadini di Bari.Per l'elenco completo degli eventi e ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.