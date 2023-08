ph. Fabio Francesco Barletta

CONVERSANO - Dal 18 al 26 agosto, Conversano ospita l'Imaginaria Festival, un evento che celebra l'arte e la creatività in molte forme diverse. Ecco il programma completo dell'evento:Imaginaria Exhibition- *Orario*: 18:00- *Luogo*: Ex Chiesa di San Giuseppe- *Ingresso*: GratuitoL'esposizione è organizzata in collaborazione con la Galleria Caracol di Torino e il progetto Illustration.it di Federico Cano Correa. Fino al 26 agosto, dalle 18:00 alle 23:00, sarà possibile ammirare le tavole e le illustrazioni di artisti di fama nazionale e internazionale, tra cui Emiliano Ponzi, Marco Cazzato, Giulia Neri, Giordano Poloni, Ilaria Urbinati e Chiara Ghigliazza, oltre alle opere di Ahmed Neb Nessib e Marino Neri.Imaginaria Kids’Lab- *Orario*: 16:00- *Luogo*: Sala Conferenze di San BenedettoQuesto laboratorio di cinema d'animazione e formazione avrà la partecipazione di Ahmed Neb Nessib. I bambini avranno l'opportunità di creare personaggi e scenografie con la carta, che verranno poi animati per creare piccoli video di storie fantastiche. Questa esperienza formativa e divertente consentirà loro di apprendere nuove abilità e valutare con maggiore consapevolezza i film in concorso dedicati ai bambini.Mi ricorda un colore, laboratorio per bambini- *Orario*: 17:30- *Luogo*: Libreria SkribiQuesto laboratorio creativo di illustrazione è dedicato ai bambini dai 6 anni in su. Insegnerà loro l'importanza dei colori nelle immagini e come attraverso il loro uso si possano trasmettere idee e comunicare.Letture animate per bambini- *Orario*: 17:30- *Luogo*: Complesso di San Benedetto- *Presentato da*: Libreria CiurmaSaranno lette storie per bambini dal libro "Gambe all’aria" di Daniele Movarelli e Andrea Antinori (edizioni Giralangolo).Imaginaria Meetings- *Orario*: 19:00- *Luogo*: Chiostro Medievale di San Benedetto- *Accesso*: LiberoQuesto evento vedrà la partecipazione del regista e docente Georges Sifianos e dell'esperta Matilda Tavelli, che discuteranno diversi aspetti delle arti visive, dalla fotografia al graphic design.Proiezioni Corti in Concorso - Children’s Short Film Competition- *Orario*: 21:00- *Luogo*: Giardino dei Limoni- *Ingresso*: GratuitoSaranno proiettati cortometraggi in concorso per i bambini, tra cui "Corvine," "Everywhere," "Feeling the Flow," "Go Away, Alfred!," "Harvey," e "King Sausage."**Proiezioni Corti in Concorso - Graduation Short Film Competition & Music Video Competition**- *Orario*: 21:30- *Luogo*: Chiostro di San Benedetto (con replica alle 22:45 nel Giardino dei Limoni)Verranno proiettati cortometraggi in concorso, compresi "Composition of existing experiences," "Danzamorfosi," "Dodo," "End of Summer," "Cores," e "End of the Night."**Proiezioni Corti in Concorso - Main Competition**- *Orario*: 22:15- *Luogo*: Chiostro di San Benedetto (con replica alle 23:15 nel Giardino dei Limoni)Saranno proiettati cortometraggi in concorso, tra cui "Cuddle," "Dissolution," "Drijf," "Ecce," "Eeva," "From one painting… to another," e "La Perra."**Proiezione Lungometraggio Fuori Concorso**- *Orario*: 23:15- *Luogo*: Chiostro di San BenedettoSarà proiettato il lungometraggio "Unicorn Wars" di Alberto Vázquez, un film che racconta di una guerra tra Orsacchiotti e Unicorni e le avventure dei giovani reclute degli Orsacchiotti. Alberto Vázquez è un pluripremiato regista con opere pubblicate in tutto il mondo.L'Imaginaria Festival offre un'opportunità unica di scoprire una vasta gamma di opere creative, da illustrazioni a cortometraggi, con un focus speciale sul coinvolgimento dei giovani artisti e spettatori. Un'occasione imperdibile per esplorare il mondo dell'arte e della creatività.