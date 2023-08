BARI - In concomitanza con l'incremento del flusso turistico nelle principali località della Puglia, i Finanzieri dei Reparti Navali hanno intensificato gli interventi di polizia economica-finanziaria lungo il litorale salentino, la costa meridionale barese e l'area garganica. Questi sforzi mirano a garantire il rispetto delle normative vigenti nei servizi di locazione e noleggio di natanti e imbarcazioni lungo le affascinanti coste pugliesi.Le Fiamme Gialle del Comparto Aeronavale hanno condotto una serie di controlli mirati, portando alla luce ben 37 violazioni di vario genere. Tra queste, spiccano i casi di abusivo utilizzo di imbarcazioni per escursioni e crociere, nonché l'assunzione irregolare di personale. In un particolare caso, è stato scoperto l'uso commerciale di un'imbarcazione a vela precedentemente assegnata a un'associazione senza scopo di lucro.Tali azioni di controllo testimoniano l'importanza che le autorità attribuiscono alla tutela dell'ambiente marino e alla regolamentazione delle attività economiche che vi si svolgono. La Puglia, con le sue coste mozzafiato e le acque cristalline, è una destinazione turistica molto ambita, ma è essenziale garantire che le attività nautiche siano condotte in modo legale e responsabile.Questi controlli non solo mirano a prevenire comportamenti illegali, ma anche a preservare il patrimonio naturale e culturale della regione, garantendo che le imbarcazioni siano utilizzate in conformità con le leggi vigenti. Gli sforzi delle Forze dell'Ordine sono indirizzati a creare un ambiente turistico sicuro e rispettoso, garantendo così un'esperienza memorabile per tutti coloro che visitano le meravigliose coste della Puglia.