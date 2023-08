LECCE - Dopo l’appuntamento di Borgo Pace, prosegue a San Cataldo l’iniziativa del sindaco Carlo Salvemini “Leccesi, parliamone insieme”. Un incontro “senza filtro” con i cittadini per parlare dei problemi della città, raccogliere segnalazioni, critiche e suggerimenti, illustrare i progetti in cantiere, quelli in programma e quelli già realizzati.L’appuntamento è ai Giardini di Adriano, ai piedi del faro, venerdì 18 agosto alle 19.30.“A San Cataldo abbiamo pianto e lottato contro le fiamme di un incendio che ha rischiato di strapparci dalle mani il futuro – ha scritto il sindaco Salvemini lanciando l’iniziativa sui social – E abbiamo lavorato, tanto, per migliorare i servizi per la nostra comunità: esteso la rete gas, introdotto la raccolta dei rifiuti porta a porta , rafforzato le linee del trasporto pubblico, arricchito le iniziative di intrattenimento con manifestazioni sportive e musicali, rimosso strutture incompatibili con il nostro demanio marittimo. E progettato gli interventi di riqualificazione che cambieranno definitivamente il volto della marina grazie al finanziamento ottenuto con il CIS. Abbiamo passato delle belle serate, grazie all’impegno degli imprenditori che credono nella costa leccese e nel suo sviluppo sostenibile. Serve parlare di quello che ci aspetta, di quello che possiamo fare meglio, di quello che ancora non va”.