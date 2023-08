ph: Fabrizio Lecce

CUTROFIANO - Dal 3 al 9 settembre, la città di Cutrofiano, in provincia di Lecce, si prepara ad accogliere la tredicesima edizione del Li Ucci Festival, un evento culturale e artistico dedicato alla promozione della cultura, della musica e delle tradizioni salentine. Questa edizione speciale è dedicata alla memoria di Luigi Chiriatti, un illustre musicista e studioso che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare del Salento.L'evento, ideato e promosso da Sud Ethnic Aps, in collaborazione con il Comune di Cutrofiano e con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari, offre una settimana ricca di appuntamenti culturali, musicali e gastronomici.Il festival si apre con una giornata dedicata alle biciclette, assaggi culinari locali con "AssaggiUcci", performance teatrali e molto altro. La mostra fotografica "Il ricercatore" inaugurerà il festival, un omaggio a Luigi Chiriatti, con la partecipazione di Antonio Castrignanò. Sarà anche presentato il libro "Canzoniere. 101 canti della tradizione popolare del Salento. Testi, melodie e accordi," curato da Chiriatti, Rocco Nigro e Giuseppe Spedicato.Durante la settimana, ci saranno laboratori di danza pizzica-pizzica, concerti che spaziano dalla tradizione popolare ai suoni contemporanei, proiezioni di documentari, performance teatrali e tanto altro. L'evento culminerà con la consegna del "Riconoscimento Cultura d'onore" a Salvatore Matteo e un concerto dell'Orchestra di Piazza Vittorio.Li Ucci Festival è diventato un importante contenitore di arte, cultura, musica, enogastronomia e turismo, coinvolgendo nuove generazioni di artisti nel preservare e promuovere il patrimonio popolare salentino. Il festival rappresenta un'opportunità unica per immergersi nelle tradizioni autentiche di questa affascinante regione dell'Italia.L'ingresso a tutti gli eventi è gratuito, e il festival è realizzato grazie alla collaborazione di numerose istituzioni e partner pubblici e privati. Per ulteriori informazioni e il programma completo, è possibile visitare il sito web del festival all'indirizzo www.liuccifestival.it o contattare il numero 3776954833.