Nella scorsa notte, un violento straripamento del torrente Frejus ha colpito il centro urbano di Bardonecchia, causando danni significativi e provocando un intervento di emergenza da parte delle forze dell'ordine e dei soccorritori. L'evento, verosimilmente causato da un distacco parziale del monte omonimo, ha avuto luogo in condizioni meteorologiche avverse, aggiungendo ulteriori sfide all'intervento di soccorso.Il bilancio di questo tragico evento è attualmente di 5 persone disperse, un ferito non grave e 120 sfollati. Nei filmati amatoriali condivisi sui social media, è possibile vedere l'imponente ondata di fango che travolge una paratia e si abbatte con violenza su una strada, creando una scena di panico tra i passanti. Numerose auto sono state danneggiate dalla forza dell'acqua e dei detriti che sono stati spinti dall'evento.L'evento è stato identificato come un "debris flow", un fenomeno in cui una massa d'acqua trasporta materiale detritico lungo il greto di un torrente. Questo tipo di evento può verificarsi in condizioni di forti precipitazioni o instabilità del terreno, e può avere conseguenze devastanti per le aree colpite.Le autorità locali, insieme alle forze dell'ordine e ai soccorritori, stanno attualmente lavorando per gestire l'emergenza, valutare i danni e cercare di localizzare le persone disperse. La situazione rimane fluida e in evoluzione, con l'obiettivo principale di garantire la sicurezza dei residenti e di coordinare gli sforzi di soccorso per affrontare questa difficile situazione.