BARI - “Condivido il dolore del giornalismo pugliese, e di Telenorba in particolare, per la prematura scomparsa di Daniela Mazzacane. Chiunque abbia avuto la possibilità di conoscerla, ne ha sempre apprezzato il garbo e la professionalità. La spietata malattia che l’ha portata via non ne cancellerà il ricordo e l’esempio per tanti suoi giovani colleghi che si avvicinano oggi al mondo dell’informazione. Al marito Ciccio e alle due figlie di Daniela, solare come soltanto le persone generose sanno essere, va la mia sincera vicinanza”. Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo.