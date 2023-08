MATTINATA - Irene Sabelli, 21enne di Modugno, studentessa di Scienze e tecniche psicologiche e modella, è Miss Faraglioni di Puglia – Mattinata, titolo speciale istituito per omaggiare uno dei simboli della regione nel mondo che le consentirà l'accesso alle prefinali nazionali di Miss Italia.Splendida scenografia per la sua elezione, martedì 8 agosto, è stato il Belvedere Monte Saraceno della Villa Comunale di Mattinata. Madrina Lavinia Abate, Miss Italia 2022.Ad eleggerla una giuria presieduta dal sindaco di Mattinata Michele Bisceglia e composta da: Paolo Valente, assessore all’industria turistica; Rosanna Giuffreda, assessora all’ambiente; Raffaella Santoro, assessora al welfare; Antonio Pietro Totaro, presidente dell’Osservatorio sulla disabilità e il disagio sociale; Giulio Lovero, stilista; Lavinia Abate, Miss Italia in carica; Giuseppe De Nobili, di De Nobili Gioielli di Monte Sant’Angelo per Miluna Gioielli.L'evento è stato organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Mattinata ed è stato un appuntamento targato MattinataèXtraordinaria.A condurre la serata Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, che ha strappato gli applausi del pubblico con un toccante monologo sulla sicurezza stradale alla presenza dei coniugi Di Bari che qualche anno fa hanno perso il figlio Jacopo in un tragico incidente.L'intrattenimento è stato invece assicurato dalla strabiliante voce di Elena Cappiello e dalle esilaranti incursioni dell’attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.L'hair style delle miss in gara è stato curato da Mary Parrucchieri di Manfredonia, Rosa Pupillo Hairconcept di Vico del Gargano, ChirLù di Manfredonia, Carnaby Street di Cerignola ed Infinity Hair Salon di Lavello per Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale, mentre il make-up dallo staff di Mariagrazia Mininni, direttrice della SEMININNI Scuola di estetica e make-up di Barletta.Si ringrazia:LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Feninmprese Bari, Corgom retreading & recycling, Zingrillo.com, Domenico Buono Man Style Barletta.