GALATINA - L’elegante centro storico di Galatina il 9 e il 10 Agosto si prepara ad accogliere “Calici di Stelle”. L’atteso evento giunto quest’anno alla 26° edizione nazionale, è pronto ad accogliere tra le eleganti facciate barocche dei palazzi nobiliari, corti e viuzze i tanti winelover, viaggiatori curiosi e abitanti del luogo. Un format consolidato nato dal sodalizio nazionale tra Movimento Turismo del Vino, Associazione Città del Vino, e realizzato lungo lo stivale grazie alle singole associazioni locali, così come l’Associazione Dentro le Mura per Galatina.Calici di Stelle è il risultato di un grande lavoro di squadra, finalizzato a portare nel suggestivo centro storico di Galatina ben 18 cantine che rappresentano l’identità del territorio pugliese, afferma il presidente di Dentro le Mura, Biagio Masciullo. Sono orgoglioso che imprenditori vitivinicoli, vignaioli e cantine del territorio come Apollonio, L’Astore, Cantine Sanpancrazio, Cantine Paololeo, Schola Sarmenti, Cantina Fiorentino, Cantina San Donaci, Frisino, Castel di Salve, Cantina San Marzano, Villani Miglietta, Palamà, Cantele, Produttori di Manduria, Le Vigne di Sammarco, Funiati, Tenuta Viglione, Mocavero, abbiano accettato di essere presenti e raccontarsi nella nostra città, conclude il presidente Masciullo.Due serate importanti durante le quali sarà possibile, grazie alla presenza dei produttori, sorseggiare e degustare le diverse tipologie di vino scoprendo i segreti racchiusi nel calice, frutto del grande lavoro quotidiano nell’allevamento di vitigni internazionali o nel recupero e valorizzazione di quelli autoctoni.All’interno della manifestazione sarà possibile affiancare alle verticali personali di vino, anche piatti della tradizione locale proposti dalle attività ristorative del centro storico. L’idea proposta dall’associazione e supportata da Piero Lagna, oggi delegato al Centro Storico di Galatina, è stata quella di valorizzare e di coinvolgere le attività ristorative già esistenti, al fine di esser parte attiva e protagonista della manifestazione e non di riflesso come accade di consueto. In questo modo, afferma il delegato Lagna, chi verrà nella nostra città per vivere la manifestazione, avrà modo di scoprire le proposte gastronomiche e magari ritornare per un approfondimento culinario.Durante le due serate non mancherà la musica dal vivo, pensata come una vera e propria staffetta musicale che vedrà l’esibizione di musicisti e band tra piazza San Pietro, piazza della Libertà, via Vittorio Emanuele II e piazzetta Orsini. Il 9 Agosto alle postazioni musicali si esibiranno Emanuele Calvosa e Gino Semeraro con tromba e chitarra; Riccardo Monti al pianoforte e Giorgio Giaracuni ed Emanuele Dell’Abate per voce, tromba e chitarra con l’omaggio a Pino Daniele.Il 10 agosto la scena musicale sarà per Riccardo Monti e Marco Tuma al pianoforte e sax; Luca Basile al violoncello; Michele Nicolaci al clarinetto e infine Giorgio Giaracuni ed Emanuele Dell’Abate per voce, tromba e chitarra con l’omaggio a Pino Daniele. L’accesso alla manifestazione è libero. Per degustare i vini sarà possibile richiedere il carnet “Calici di Stelle” con un contributo di 15 euro – comprensivo di calice in policarbonato e taschina – 5 degustazioni di vino tra le cantine presenti ed 1 consumazione gastronomica tra le attività aderenti all’iniziativa. Sarà possibile inoltre integrare il voucher gastronomico con un contributo di 5 euro cadauno, al fine di potere scoprire le proposte ristorative.Le 11 attività ristorative aderenti sono: la Braceria Piccola con panzerotti di patate, Ai Calici con pitta di patate, Il Covo della Taranta con degustazione polpo in pignata, Mordi e fuggi con panini con polpette, Trattoria Piazza San Pietro con pittole, Sottosopra con pezzetti di cavallo, Caffè della Basilica con parmigiana salentina, Staglio con focacce, Ristorante Il Fienile con stracciatella di burrata su ciardeddhra con capocollo di Martina Franca, La focacceria degli Orsini con Fave e cicorie, La salumeria di turno con degustazione formaggi e confetture.I punti di informazioni e cassa saranno collocati in piazza Alighieri e in via Orsini e saranno attivi dalle ore 21La novità. Attendendo l’inizio della manifestazione sarà possibile prender parte al tour Galatina con Vista, organizzato dall’associazione Puglia Megalitica, che darà ai partecipanti di scoprire e vivere la città da prospettiva insolita, ovvero dall’alto e quindi più vicina alle stelle. L'iniziativa Galatina con Vista nasce dalla collaborazione con la travel writer ed esperta di marketing territoriale Barbara Perrone, declinando il progetto social #galatinadallalto narrato su @tangibiliemozioni con l’intento di far conoscere luoghi poco noti o addirittura non accessibili al pubblico, tutti accomunati tra di loro da un affaccio che lascerà senza fiato. Info e prenotazione obbligatoria – Puglia Megalitica, pres. Francesca Marra 339 345 3623 pugliamegalitica.fm@gmail.comCalici di Stelle - Biagio Masciullo 333 686 8076 assdentrolemura@gmail.com