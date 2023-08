BARI - “La miticoltura è un’attività identitaria per Taranto e le alte temperature dei giorni scorsi hanno causato la moria delle produzioni di oltre il 50%: per questo, ho depositato una richiesta di audizione in Commissione Agricoltura per capire, con un confronto con l’assessore Pentassuglia e i sindacati, in che modo e con quali risorse la Regione possa sostenere le nostre imprese. Si tratta di un’assoluta priorità: i danni economici sono ingentissimi e colpiscono un settore strategico per l’economia ionica da molto tempo in grave difficoltà. Oltre alla produzione concentrata nel mar Piccolo, la cui irreversibile perdita è certificata dalla ASL, ora è a rischio anche il seme impiantato che dovrebbe garantire la produzione del prossimo anno. Dunque, una situazione davvero emergenziale che merita una risposta immediata.Perciò, raccogliendo anche la richiesta delle sigle sindacali, ci confronteremo in Commissione per verificare insieme in che modo intervenire a sostegno di chi coltiva un prodotto tipico del territorio e straordinario come la cozza tarantina. Nel frattempo, insieme ad altri consiglieri del Comune di Taranto, ci faremo promotori di un Consiglio comunale monotematico per discutere della questione in seno alla massima assise cittadina”. Così in una nota il consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia.