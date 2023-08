MOLFETTA - Il danneggiamento dell'Anfiteatro di Ponente a Molfetta, in provincia di Bari, è stato attribuito a un gruppo di ragazzini con età compresa tra i 10 e i 12 anni. La notizia è stata comunicata dal sindaco Tommaso Minervini, il quale ha espresso forte indignazione riguardo all'accaduto. Minervini ha annunciato un incontro con i genitori dei presunti vandali per discutere della situazione.Il sindaco ha definito l'atto come "ignobile" e ha assicurato che saranno adottati provvedimenti nei confronti dei giovani responsabili. L'Anfiteatro di Ponente è stato danneggiato da quest'azione vandalica, che ha suscitato un'ondata di disapprovazione e rabbia all'interno della comunità.Parallelamente, le indagini sono ancora in corso per identificare gli autori dell'atto vandalico contro le serrature dei bagni del parco cittadino dedicato a Baden Powell. Gli agenti della Polizia Locale stanno utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili di questo atto distruttivo.Minervini ha sottolineato l'importanza del rispetto per i beni pubblici, specialmente considerando che il parco è stato realizzato con fondi pubblici, compresi i servizi igienici. Il sindaco ha ribadito che non è sostenibile militarizzare la città o gravare sui bilanci comunali per implementare misure di sicurezza e protezione.L'episodio mette in luce l'importanza dell'educazione civica e della responsabilità individuale fin dalla giovane età. Il coinvolgimento dei genitori e la sensibilizzazione della comunità sono fondamentali per prevenire tali atti vandalici e promuovere un ambiente urbano rispettoso e accogliente per tutti.