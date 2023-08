via Nazionale di calcio femminile fb





Nel secondo tempo al 22’ il Sudafrica ritorna in vantaggio con la Magaia con un tocco rasoterra. Al 29’ le azzurre pareggiano con Arianna Caruso con una girata al volo. Al 45’ il Sudafrica realizza la rete della vittoria con la Kgatlana con una conclusione di destro. Il Sudafrica è secondo con 4 punti e si qualifica per gli ottavi di finale. Nell’altra gara la Svezia vince 2-0 con l’ Argentina. Le svedesi che erano già qualificate per gli ottavi di finale concludono il Gruppo G al primo posto a 9 punti.

Nella terza partita del Gruppo G dei Mondiali di calcio Femminile l’ Italia perde 3-2 con il Sudafrica a Wellington in Nuova Zelanda ed è eliminata. Nel primo tempo all’11’ le azzurre passano in vantaggio con Arianna Caruso su rigore concesso per un fallo della Dhlamini su Chiara Beccari. Al 21’ la Moodaly delle africane colpisce il palo. Al 32’ il Sudafrica pareggia. Benedetta Orsi devia nella sua porta. Al 33’ Chiara Beccari di testa colpisce il palo. Al 45’ Valentina Giacinti va vicino al gol.