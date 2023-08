TRANI - Jazz a Corte infiamma il Ferragosto di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani. L’estate si immerge nel mese più caldo dell’anno, agosto, con straordinarie sorprese. L’intensa offerta stagionale nel contenitore culturale della città di Trani prosegue a suon di successi. Nell’elegante Corte ‘Davide Santorsola’ ci si appresta a celebrare il giorno più caldo dell’anno con una vera chicca. I protagonisti, habituè della rassegna jazz più seguita della BAT, tornano con un nuovo progetto decisamente accattivante. Nella magica notte di Ferragosto il Larry Franco & Dee Dee Joy Quintet evocherà scampoli imperdibili dei night club degli Anni ’50: Fred Buscaglione e Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano e Bruno Martino, Fred Bongusto e Sergio Endrigo, Mina e Domenico Modugno, Natalino Otto e Giorgio Gaber, con “L’Angolo del Night”, delizioso e nostalgico revival di seducenti note. Grandi e intramontabili successi, interpretati dalla sensibilità appassionata dall’icona dello swing Larry Franco, crooner e pianista, e dalla straordinaria jazz singer Dee Dee Joy, dedicati alla grande musica che riempiva d’atmosfera i Night Anni ‘50. Martedì 15 agosto, a partire dalle 21,00, Larry Franco alla voce e al piano, Dee Dee joy alla voce e rullante, Attilio Troiano al sax, Joe Franco alla tromba e Ilario De Marinis al contrabbasso, eseguiranno un repertorio imperdibile di pezzi standard della musica, eseguiti ad arte e con arrangiamenti originali curati dallo stesso Larry. Il "Night", ormai dimenticato, viene riportato in vita nel modo più smagliante e raffinato da questo quintetto che ripercorre tutto il repertorio più originale ed accattivante degli anni '50. Un perfetto connubio tra interpreti di grande successo diversi fra loro, ma simili nel loro modo di fare musica da night. Il programma metterà in risalto tutte le qualità dei solisti e delle due voci, quella di Dee Dee Joy e di Larry Franco (Best Jazz Singer 2008), accreditati dalla stampa internazionale come il migliore duo vocale europeo. Un quintetto strepitoso che suona "swing allo stato puro".Larry Franco, definito da Renzo Arbore l'unico vero successore della vocalità di Nicola Arigliano in Italia, con la leggenda del jazz nostrano ha suonato davvero negli anni ’97 e ’98, continuando nel corso della sua lunga carriera di crooner ad eseguire il suo repertorio indimenticabile e a cantarlo e diffonderlo nel mondo nei suoi numerosi concerti in Ambasciate, Consolati ed Istituti italiani di cultura, e in diversi Jazz festival internazionali nel mondo, oltre che nelle sue tournée nei cinque continenti, diventando a buon diritto ‘ambasciatore del jazz italiano nel mondo’.Il concerto rientra appieno nell’idea della direzione artistica firmata Niki Battaglia di spalancare le porte del palazzo nobiliare alle varie sfumature del jazz mediante sonorità, ispirazioni, declinazioni e arrangiamenti della vasta gamma del genere musicale.Il biglietto per il concerto del 15 agosto (intero € 20,00, ridotto € 15,00 riservato a over 65 e minori) è disponibile al seguente link: https://www.i-ticket.it/eventi/angolo-del-night-palazzo-delle-arti-beltrani-biglietti, acquistabile anche on line con Bonus Carta del docente e 18 App.I biglietti di tutti gli spettacoli della stagione artistica 2023 di Palazzo delle Arti sono disponibili al seguente link: https://www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani; la brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/palazzo-delle-arti-beltrani-2023/full-view.htmlTutti gli spettacoli cominciano alle 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.itLa programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.