ANDRIA - Nel pomeriggio di domenica 20 agosto, l'Ospedale Bonomo di Andria ha vissuto momenti di tensione a seguito della morte di un giovane di 32 anni di Margherita di Savoia. Il decesso del giovane è avvenuto a seguito di uno scontro con un'auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino.La notizia della tragica morte ha scatenato l'ira e la disperazione dei familiari del giovane, che hanno creato scompiglio all'interno del nosocomio. Alcuni di loro sembrano aver accusato parte del personale sanitario, il che ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine, in particolare dei Carabinieri della Compagnia di Andria.Durante il momento di tensione, alcuni ambienti del Pronto Soccorso sono stati danneggiati, creando ulteriori complicazioni e disagi nell'ospedale.Si tratta di una situazione estremamente delicata e dolorosa, che richiede un'attenta indagine per stabilire le circostanze dell'incidente e per comprendere le ragioni che hanno portato a tali tensioni nell'ospedale. Nel frattempo, è fondamentale cercare di gestire le emozioni in modo costruttivo e rispettoso, mantenendo il rispetto per il personale medico e le forze dell'ordine che lavorano per garantire la sicurezza e la salute di tutti i pazienti.