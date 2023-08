BARI - Ieri sera, in via Giulio Petroni a Bari, si sono vissuti momenti di panico a causa di un incendio scoppiato in un appartamento al quinto piano del civico 37/F. L'incendio è stato causato da un'esplosione del motore di un freezer, il cui salvavita, purtroppo, sembra non abbia funzionato adeguatamente.I due giovani residenti nell'appartamento hanno reagito prontamente all'avanzata del fumo proveniente dal congelatore e sono riusciti a mettersi in salvo. La loro tempestiva reazione ha contribuito a evitare conseguenze più gravi.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno evacuato l'intero edificio per garantire la sicurezza dei residenti. Grazie alla loro rapida azione, le fiamme sono state domate, evitando ulteriori danni.Al momento, le cause precise dell'esplosione del motore del freezer devono ancora essere chiarite attraverso un'indagine. Tuttavia, l'incidente sottolinea l'importanza di un funzionamento adeguato degli apparecchi elettrici e della presenza di dispositivi di sicurezza affidabili nelle nostre case per prevenire potenziali situazioni di pericolo.