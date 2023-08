GAGLIANO DEL CAPO - Il 23 agosto sarà una data memorabile per Gagliano del Capo, un comune del Salento, che si prepara a celebrare un evento straordinario per festeggiare i 50 anni di uno dei suoi punti di riferimento storici, il "Bar Bielle 2000". L'evento, chiamato "50 Caffèèèèè", avrà luogo in Piazza San Rocco e sarà una serata di musica e festa aperta a tutti.Carmine Tundo, noto cantautore, musicista e produttore, sarà l'ospite speciale di questa serata unica. Il Bar Bielle 2000 ha una storia speciale con Tundo, in quanto proprio in questo locale è stato girato il videoclip del suo singolo "Nei peggior bar della provincia," e in una delle sue canzoni, "Le ferie di metà settembre," fa riferimento a bar di provincia come quelli di un tempo. Quindi, la scelta di avere Carmine Tundo come ospite è altamente simbolica e significativa.La serata inizierà alle 20 con l'apertura della mostra "Bar Museo 2000." Questa mostra, attraverso una serie di opere d'arte e performance teatrali, racconta la vita di un uomo attraverso quattro momenti distinti vissuti nel bar. È un omaggio a questo luogo che è stato un punto di ritrovo universale per la comunità locale. Una citazione del fondatore del bar, Leonardo Bisanti, introdurrà i visitatori in questo percorso unico.Alle 21, l'attenzione si sposterà sul palco, dove diversi artisti locali si esibiranno con performance ispirate al Bar Bielle 2000. Questi artisti hanno trovato nel bar non solo un luogo di incontro ma anche una fonte di ispirazione per creare musica, visioni e parole.La serata culminerà con il concerto di Carmine Tundo, che sarà accompagnato da Roberto Mangialardo alla chitarra, Alberto Manco alla batteria e Alessio Gaballo al basso. Tundo presenterà brani dal suo nuovo progetto discografico da solista, intitolato "La Valle dell’Asso." Questo album offre dieci piccole gemme musicali che spaziano tra indie, folk e cantautorato, con testi che sono vere e proprie immagini in musica. Nel concerto non mancheranno anche brani dall'album "Gran Riserva" e canzoni de La Municipàl.L'evento è organizzato da "Gli Amici del Bar" in collaborazione con Broga Doite Film e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Gagliano del Capo. RadioVenere e Radio Peter Pan sono i media partner dell'evento. La serata sarà trasmessa in diretta in streaming a partire dalle 21 su www.radiodelcapo.it e su facebook.com/RadiodelcapoitWebtv.Questo evento speciale è un'opportunità per celebrare una parte importante della storia locale e per condividere la musica e l'arte con la comunità di Gagliano del Capo e oltre. Sarà una serata indimenticabile dedicata a ricordi, musica e divertimento.