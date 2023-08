LECCE - Nel cuore della provincia di Lecce, precisamente tra i comuni di Novoli e Carmiano, è stata fatta una scoperta tragica all'alba di oggi: il cadavere del 42enne Emanuele Rizzo è stato rinvenuto all'interno di un casolare di campagna. La sua scomparsa era stata denunciata circa 10 giorni fa, e l'ansia per il suo destino era imperversata nella comunità locale.Il corpo di Emanuele Rizzo è stato scoperto all'interno del casolare senza segni evidenti di violenza o percosse, come confermato dal primo esame effettuato dal medico legale. Il cadavere è stato trasferito nella camera mortuaria dell'ospedale Fazzi di Lecce, dove verrà eseguita l'autopsia per stabilire con precisione la data del decesso.Nonostante il corpo non fosse in stato di avanzata decomposizione, suggerendo che la morte possa risalire solo a qualche giorno prima della scoperta, il cadavere non superava i 50 chili. Questa tragica notizia ha suscitato sgomento e dolore nella comunità di Carmiano, dove Emanuele Rizzo era conosciuto e amato. L'uomo aveva affrontato dolorose perdite familiari, avendo perso i genitori qualche anno fa, mentre suo fratello aveva perso la vita in una fabbrica di fuochi pirotecnici a seguito di un'esplosione.Il sindaco Giovanni Erroi ha espresso il suo cordoglio e ha annunciato che l'amministrazione comunale si assumerà le spese relative al funerale di Emanuele, cercando in questo modo di alleviare il peso di questa tragica perdita per la famiglia e la comunità locale.