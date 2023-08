BARI - Una triste ombra si è abbattuta su Cassano, dove la comunità piange la perdita di Giacomo Ardito, un giovane di soli 28 anni coinvolto in un tragico incidente stradale pochi giorni fa.L'incidente è avvenuto sulla provinciale che collega Cassano ad Acquaviva, quando la vettura di Giacomo si è scontrata frontalmente con un tir. Le condizioni del giovane sono subito apparse estremamente gravi, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, classificato in codice rosso. Per cinque lunghi giorni, Giacomo ha lottato per la sua vita al Miulli, ma purtroppo le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate fatali.La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Cassano, lasciando tutti in lutto. La salma di Giacomo Ardito si trova attualmente presso l'obitorio del Miulli, in attesa delle procedure necessarie da parte dell'autorità giudiziaria.Questo tragico incidente stradale è un doloroso promemoria dell'importanza della sicurezza stradale e della prudenza alla guida. La perdita di un giovane così promettente è una ferita che sarà difficile da rimarginare per amici e familiari. La comunità di Cassano si stringe attorno alla famiglia di Giacomo in questo momento di profonda tristezza, cercando di offrire tutto il sostegno possibile.