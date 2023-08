BARI - La realizzazione del Parco della Rinascita sul sito dell'ex Fibronit, progetto di notevole importanza per la città di Bari, è stata oggetto di attenzione a causa di possibili rischi di mancato finanziamento. Tuttavia, gli uffici tecnici comunali hanno fornito delle precisazioni che rassicurano sulla corretta tempistica e svolgimento delle procedure inerenti ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Secondo quanto comunicato dagli uffici tecnici, il Comune di Bari è perfettamente allineato con i tempi previsti dalle procedure di finanziamento del PNRR. La gara per l'affidamento dei lavori è stata infatti aggiudicata nel mese di luglio, rispettando i termini richiesti dal programma di finanziamenti e prevenendo la necessità di ricorrere alla proroga prevista per settembre per tutti i Comuni.Nel tentativo di accelerare ulteriormente l'iter, l'amministrazione comunale ha previsto la consegna delle attività di progettazione ed esecuzione degli interventi entro il 4 settembre, conformemente alle indicazioni governative per i progetti finanziati dal PNRR.Per fornire chiarezza sulla procedura adottata finora, gli uffici tecnici elencano le tappe chiave del finanziamento dell'opera:- Approvazione del finanziamento dell'opera il 4 aprile 2022, con la pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziati dallo Stato tramite fondi PNRR.- Sigla dell'atto d'obbligo connesso alla concessione del finanziamento da parte del sindaco di Bari il 13 maggio 2022.- Adeguamento del progetto preliminare a dicembre 2022, per conformarsi alle linee guida delle infrastrutture della mobilità sostenibile.- Trasferimento del finanziamento regionale al Comune di Bari il 28 febbraio 2023.- Sottoscrizione dell'accordo di programma per l'utilizzo del sito bonificato di interesse nazionale il 10 maggio 2023.- Approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e pubblicazione della determina a contrarre il 26 giugno 2023.- Approvazione della determina dirigenziale per la ricognizione della gara il 28 luglio 2023.- Affidamento dei lavori il 30 luglio 2023.Entro settembre, l'amministrazione comunale completerà il contratto relativo alle verifiche tecniche e amministrative per la sottoscrizione del contratto esecutivo. Il progetto esecutivo sarà consegnato entro 105 giorni dalla data di consegna dell'appalto integrato, previsto il 18 dicembre 2023. L'obiettivo del Comune di Bari è concludere i lavori entro gennaio 2026 e trasmettere il certificato di collaudo entro il 31 marzo 2026, conformemente alla normativa. La situazione è stata resa ancora più complessa da alcune osservazioni critiche da parte di soggetti esterni. Tuttavia, gli uffici tecnici comunali hanno sottolineato l'impegno dell'amministrazione nel rispettare i tempi e le procedure, sottolineando che il progetto è in linea con le aspettative del PNRR e che l'amministrazione sta adottando le misure necessarie per completare l'opera con successo.